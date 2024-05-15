В Ростове на Тружеников сгорел продуктовый магазин
В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле сгорел круглосуточный магазин. Происшествие случилось 15 мая на улице Тружеников,39.
Торговая точка вспыхнула около 04:30. Жители дома почувствовали едкий запах гари и вызвали на место пожарных. Спустя пару минут пламя распространилось на большой площади. Была опасность, что огонь перекинется на жилые квартиры.
Для тушения огня задействовали 23 человека на семи единицах техники.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание потолочного светильника. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.