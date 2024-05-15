В Ростове на Тружеников сгорел продуктовый магазин

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В Ростове-на-Дону на Вертолетном поле сгорел круглосуточный магазин. Происшествие случилось 15 мая на улице Тружеников,39.Торговая точка вспыхнула около 04:30. Жители дома почувствовали едкий запах гари и вызвали на место пожарных. Спустя пару минут пламя распространилось на большой площади. Была опасность, что огонь перекинется на жилые квартиры.Для тушения огня задействовали 23 человека на семи единицах техники.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание потолочного светильника. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.