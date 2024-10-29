В Ростове на территории СНТ спасателям удалось потушить крупный пожар спустя два часа
В Ростове на территории садоводческого товарищества пожарные сумели ликвидировать крупное возгорание спустя два часа. После сильного взрыва вспыхнул частный дом, расположенный на 7-й Престижной улице.
Местные жители услышали громкий хлопок около 18:00. Затем загорелся дом № 8. Огонь распространился по всей территории помещения. Дым от возгорания был виден из ближайших районов.
Очевидцы вызвали экстренные службы.
Когда спасатели прибыли на место, площадь возгорания составляла уже 150 квадратных метров.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в тушении принимали участие 22 человека, использовавшие семь единиц спецтехники. Полностью справиться с огнем они смогли ближе к 20:00.
К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.