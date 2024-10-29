В Ростове на территории СНТ спасателям удалось потушить крупный пожар спустя два часа

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В Ростове на территории садоводческого товарищества пожарные сумели ликвидировать крупное возгорание спустя два часа. После сильного взрыва вспыхнул частный дом, расположенный на 7-й Престижной улице.Местные жители услышали громкий хлопок около 18:00. Затем загорелся дом № 8. Огонь распространился по всей территории помещения. Дым от возгорания был виден из ближайших районов.Очевидцы вызвали экстренные службы.Когда спасатели прибыли на место, площадь возгорания составляла уже 150 квадратных метров.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в тушении принимали участие 22 человека, использовавшие семь единиц спецтехники. Полностью справиться с огнем они смогли ближе к 20:00.К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.