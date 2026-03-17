В Ростове через суд требуют снести новые «умные» остановки с Wi-Fi

В Ростове требуют снести новые «умные» остановки с Wi-Fi. С иском в Арбитраждый городской суд к департаменту транспорта и «Апр-Сити/ТВД» обратилась компания конструкторского бюро «Норлаб».По материалам дела, размещение «умных» остановок в городе нарушает исключительные права ООО КБ «Норлаб» на запатентованную на территории РФ модель. Чтобы восстановить справедливость, все конструкции просят демонтировать.Следующее заседание по этому делу назначили на 21 апреля 2026 года. Участниками также станут: городская администрация и ДИЗО Ростова. За каждый день неисполнения решения суда запрошено 50 тысяч рублей неустойки.