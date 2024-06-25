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В Ростове на Таганрогской улице произошла драка между двумя водителями, которая возникла из-за дорожного происшествия. Инцидент случился 25 июня.По словам очевидцев, водители не смогли поделить дорогу и вышли из своих автомобилей, чтобы выяснить отношения. Никто не пытался их успокоить, и драка продолжалась некоторое время.Чем закончилась эта «дорожно-транспортная» разборка, остаётся неизвестным. Также неизвестно, обращался ли кто-то из участников драки за медицинской помощью.