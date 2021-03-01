В Ростове автобус с пассажирами попал в аварию на Стачки

В донской столице городской автобус «ТрансЭкспорт» с пассажирами попал в ДТП. Авария случилась на проспекте Стачки днем 3 марта.Очевидцы опубликовали снимки с места происшествия в социальных сетях. По их словам, водитель автобуса № 40 (ЖК «Западная резиденция» - филиал часового завода «Витязь») мчался по проспекту Стачки, чтобы успеть проехать на зеленый свет. Транспорт врезался в стоящую «ГАЗель». От удара у нее помялся кузов. Не обошлось и без пострадавших.- «Скорая» увезла бабушку-пассажира автобуса, - поделились очевидцы.В комментариях горожане согласились, что водители этих автобусов часто лихачат на дорогах в попытках обогнать друг друга.