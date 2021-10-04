В Ростове на мосту Малиновского водитель иномарки врезался в бетонный блок

В Ростове 56-летний автомобилист врезался в бетонный блок. ДТП случилось на мосту Малиновского около 5 часов 6 октября.В то утро мужчина за рулем «Субару Форестер» ехал со стороны улицы Доватора к Таганрогской. В районе дома № 43 на Малиновского он не справился с управлением. Автомобиль на скорости врезался в бетонный блок.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал. Однако ремонт машины обойдется владельцу не в одну тысячу рублей.