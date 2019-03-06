В Ростове пострадал мужчина на иномарке, врезавшись в бетонный блок



В Ростове пострадал мужчина на иномарке, врезавшись в бетонный блок. ДТП произошло 7 марта около 17.00 на улице Мичуринской.



В районе дома № 44 водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, после чего врезался в бетонный блок. В результате иномарку подбросило так, что она буквально заехала на препятствие.



- В ДТП пострадал 29-летний водитель «Митсубиси», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали.