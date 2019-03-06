Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пострадал мужчина на иномарке, врезавшись в бетонный блок

В Ростове пострадал мужчина на иномарке, врезавшись в бетонный блок
В Ростове пострадал мужчина на иномарке, врезавшись в бетонный блок. ДТП произошло 7 марта около 17.00 на улице Мичуринской.

В районе дома № 44 водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением, после чего врезался в бетонный блок. В результате иномарку подбросило так, что она буквально заехала на препятствие.

- В ДТП пострадал 29-летний водитель «Митсубиси», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.