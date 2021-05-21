В Таганроге «Жигули» врезались в бетонный блок: есть пострадавшие

В Таганроге три человека на «Жигулях» пострадали, врезавшись в бетонный блок. Происшествие случилось около 4 часов 24 мая.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 45-летний автомобилист за рулем «ВАЗ-2106» ехал по улице Шевченко. На пересечении с переулком Итальянским стоял бетонный блок. Ограждение поставили на время ремонта моста. Водитель не заметил преграду и на скорости врезался в блок.- В результате аварии двух пассажиров и водителя «Жигулей» с травмами госпитализировали, - прокомментировали в ведомстве.