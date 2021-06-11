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В Ростове в Левенцовке мужчина разбился, выпав из окна квартиры на 12-м этаже

В Ростове в Левенцовке мужчина разбился, выпав из окна квартиры на 12-м этаже
В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось 13 июня в Левенцовке.

По словам очевидцев, горожанин выпал из окна квартиры на 12-м этаже на улице Ткачева, 14. На место вызвали врачей, но травмы в результате падения оказались несовместимыми с жизнью. Также на происшествие выезжала следственно-оперативная группа.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Фото: Левенцовка-соседи.

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