В Ростове в Левенцовке мужчина разбился, выпав из окна квартиры на 12-м этаже
В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось 13 июня в Левенцовке.
По словам очевидцев, горожанин выпал из окна квартиры на 12-м этаже на улице Ткачева, 14. На место вызвали врачей, но травмы в результате падения оказались несовместимыми с жизнью. Также на происшествие выезжала следственно-оперативная группа.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Фото: Левенцовка-соседи.