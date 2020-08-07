В Левенцовке в Ростове парень погиб, выпав из окна
В Левенцовке в донской столице парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 10 августа на улице Еременко, 97/29. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, 20-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие к месту ЧП медики лишь констатировали его смерть.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Устанавливают все детали произошедшего.