Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Левенцовке в Ростове парень погиб, выпав из окна

В Левенцовке в Ростове парень погиб, выпав из окна
В Левенцовке в донской столице парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 10 августа на улице Еременко, 97/29. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, 20-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие к месту ЧП медики лишь констатировали его смерть.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Устанавливают все детали произошедшего.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.