В Ростове на Каменке без вести пропал 81-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 81-летний мужчина. О местонахождении Валентина Французова нет информации больше суток.Как рассказали волонтеры, пожилой мужчина пропал около полудня 28 апреля. Он вышел из дома в районе площади 2-й Пятилетки. Больше пенсионера никто не видел. Из-за почтенного возраста он мог забыть дорогу домой. Обеспокоенные родственники прочесали улицы, но поиски результатов не дали. Сейчас розыском Валентина занимаются полиция и волонтеры.На вид ему - 80-85 лет, рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. В день исчезновения на мужчине были красно-серая куртка, серые брюки, а также красная рубашка в клетку.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.