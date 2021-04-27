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В Ростове на Каменке без вести пропал 81-летний мужчина

В Ростове на Каменке без вести пропал 81-летний мужчина
В Ростове-на-Дону без вести пропал 81-летний мужчина. О местонахождении Валентина Французова нет информации больше суток.

Как рассказали волонтеры, пожилой мужчина пропал около полудня 28 апреля. Он вышел из дома в районе площади 2-й Пятилетки. Больше пенсионера никто не видел. Из-за почтенного возраста он мог забыть дорогу домой. Обеспокоенные родственники прочесали улицы, но поиски результатов не дали. Сейчас розыском Валентина занимаются полиция и волонтеры.

На вид ему - 80-85 лет, рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые. В день исчезновения на мужчине были красно-серая куртка, серые брюки, а также красная рубашка в клетку.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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