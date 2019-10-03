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На перекрёстке в Ростове произошло ДТП с участием такси

На перекрёстке в Ростове произошло ДТП с участием такси
Автомобиль такси попал в ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла около 4 часов утра 8 октября.

По данным отдела пропаганду УГИБДД по Ростовской области, на перекрёстке по улице Социалистической столкнулись два авто. «Волга» под управлением 46-летнего водителя врезалась в такси «Датсун», за рулём которого сидел 22-летний парень. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал.

Как рассказали очевидцы, утром машины ещё стояли на месте аварии.

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