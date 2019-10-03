На перекрёстке в Ростове произошло ДТП с участием такси



Автомобиль такси попал в ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла около 4 часов утра 8 октября.



По данным отдела пропаганду УГИБДД по Ростовской области, на перекрёстке по улице Социалистической столкнулись два авто. «Волга» под управлением 46-летнего водителя врезалась в такси «Датсун», за рулём которого сидел 22-летний парень. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто из водителей не пострадал.



Как рассказали очевидцы, утром машины ещё стояли на месте аварии.

