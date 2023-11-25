Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону произошел пожар на Северном рынке

В Ростове-на-Дону произошел пожар на Северном рынке
В Ростове-на-Дону произошел пожар на Северном рынке. Информацию об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Пожар начался на втором этаже Северного рынка 25 ноября около 05:10. Горели продуктовые павильоны и холодильное оборудования. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В ликвидации открытого горения участвовали 55 человек и 19 единиц техники.

Пожар удалось потушить только через час. Участок рынка, на котором произошел пожар, не работает.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.