Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону произошел пожар на Северном рынке. Информацию об этом сообщили в областном ГУ МЧС.Пожар начался на втором этаже Северного рынка 25 ноября около 05:10. Горели продуктовые павильоны и холодильное оборудования. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.В ликвидации открытого горения участвовали 55 человек и 19 единиц техники.Пожар удалось потушить только через час. Участок рынка, на котором произошел пожар, не работает.