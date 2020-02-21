В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на племянницу



В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на племянницу. Бытовой конфликт случился ночью 22 февраля в Западном микрорайоне, на улице Еременко, 85/3.



О происшествии сообщила жена злоумышленника. Горожанка позвонила правоохранителям и рассказала, что ее муж порезал ножом свою племянницу в ходе ссоры.



В пресс-службе ГУ МВД факт случившегося подтвердили. Возраст участников конфликта и его исход не разглашаются.



– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в ведомстве.