Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на племянницу

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на племянницу
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на племянницу. Бытовой конфликт случился ночью 22 февраля в Западном микрорайоне, на улице Еременко, 85/3.

О происшествии сообщила жена злоумышленника. Горожанка позвонила правоохранителям и рассказала, что ее муж порезал ножом свою племянницу в ходе ссоры.

В пресс-службе ГУ МВД факт случившегося подтвердили. Возраст участников конфликта и его исход не разглашаются.

– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в ведомстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.