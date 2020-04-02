В Ростове-на-Дону ищут свидетелей ДТП в центре города с участием мотоцикла

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В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают свидетелей аварии в центре города. ДТП произошло в промежутке между 16 и 17 часами 29 марта.На пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского столкнулись мотоцикл «Хонда» и кроссовер «Фольцваген Терамонт».- В результате ДТП пострадал 29-летний водитель мотоцикла, который был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.37-летний водитель иномарки в аварии не пострадал. Очевидцев этого происшествия и тех, кому что-либо известно о случившемся, просят сообщить об этом в Дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону по телефону:8(863)249-23-66, либо по номеру 8(863)249-43-45.