В Ростове на Донской прорвало канализацию

В Ростове на улице около набережной прорвало канализацию. Инцидент случился на Донской 5 августа.Фото и видео прислали в редакцию Rostov.ru очевидцы. В районе дома № 20 уже несколько часов стоит ужасная вонь. Усугубляет ситуацию жара, от которой отходы особо сильно пахнут. Струя нечистот планомерно движется к Соборному, а после может опуститься прямо к городскому фонтану.Местные жители от этих потоков приходят в настоящий ужас. Находиться на вонючей улице больше двух минут просто невозможно.