В Ростове на Большой Садовой мужчина ударил ножом прохожего

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В Ростове-на-Дону в центре города мужчина ударил ножом прохожего. Происшествие случилось 20 апреля.По словам очевидцев, компания друзей прогуливалась по улице Большой Садовой. Один из них поругался с мужчиной. Во время словесной перепалки подозреваемый достал нож. Он несколько раз ударил молодого человека лезвием в живот. Когда мужчина понял, что натворил – бросился в бега. Однако скрыться ему не удалось. Друзья раненного парня скрутили злоумышленника и отвели его к сотрудниками полиции.- В отношении мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области - Решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.В ведомстве также добавили, что потерпевший обратился в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.