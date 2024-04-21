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В Ростове на Большой Садовой мужчина ударил ножом прохожего

В Ростове на Большой Садовой мужчина ударил ножом прохожего
В Ростове-на-Дону в центре города мужчина ударил ножом прохожего. Происшествие случилось 20 апреля.

По словам очевидцев, компания друзей прогуливалась по улице Большой Садовой. Один из них поругался с мужчиной. Во время словесной перепалки подозреваемый достал нож. Он несколько раз ударил молодого человека лезвием в живот. Когда мужчина понял, что натворил – бросился в бега. Однако скрыться ему не удалось. Друзья раненного парня скрутили злоумышленника и отвели его к сотрудниками полиции.

- В отношении мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области - Решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве также добавили, что потерпевший обратился в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Фото: Ростов.Ру
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