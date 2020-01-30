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На Дону осудили отчима, жестоко избивавшего пасынка

На Дону осудили отчима, жестоко избивавшего пасынка
В Ростовской области вынесли приговор 26-летнему жителю Целинского района, который систематически жестоко избивал ребёнка.

О зверствах отчима стало известно, когда двухлетний малыш попал в больницу с закрытым перелом лобной и затылочной костей черепа. А на его теле, что называется, не было живого места.

В ходе расследования избиения ребёнка, стало известно о причастности его отчима, 26-летнего Александра Ш. Мужчина периодически прикладывался кулаком к мальчику. В последние два дня перед тем, как малыш попал в больницу, отчим издевался над ним с особой жестокостью. Во дворе дома, он толкнул его в спину, в результате мальчик ударился головой о стол, расположенный в беседке. Затем мерзавец схватил ребёнка и со всей силы бросил в сторону деревянной кровати. Кроха ударился головой о подоконник.

17 августа мужчина настолько сильно толкнул малыша, что тот ударился головой о пол и потерял сознание. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- За совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к трём годам и шести месяцам колонии общего режима, - рассказал прокурор Целинского района Андрей Толкачев. – Приговор не вступил в законную силу.

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