В Ростове мужчина запустил фейерверк, несмотря на запрет

Фото: соцсети Это Ростов

Несмотря на запрет властей, мужчина запустил фейерверк в Ростове. Кадры были опубликованы в социальных сетях местными жителями 16 августа.Инцидент произошел на Западном, в парке «Аллея роз». По словам очевидцев, горожанин средних лет несколько раз выстрелил из хлопушки. Громкий звук напугал прохожих и посетителей парка. Люди могли не на шутку переполошиться из-за звука, который напоминал взрыв.Использование фейерверков в донском регионе запрещено. Губернатор Василий Голубев продлил действие этого постановления до 1 декабря 2024 года.