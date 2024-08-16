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В Ростове мужчина запустил фейерверк, несмотря на запрет

В Ростове мужчина запустил фейерверк, несмотря на запрет
Несмотря на запрет властей, мужчина запустил фейерверк в Ростове. Кадры были опубликованы в социальных сетях местными жителями 16 августа.

Инцидент произошел на Западном, в парке «Аллея роз». По словам очевидцев, горожанин средних лет несколько раз выстрелил из хлопушки. Громкий звук напугал прохожих и посетителей парка. Люди могли не на шутку переполошиться из-за звука, который напоминал взрыв.

Использование фейерверков в донском регионе запрещено. Губернатор Василий Голубев продлил действие этого постановления до 1 декабря 2024 года.
Фото: соцсети Это Ростов
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