В Ростове мужчина скончался, сломав шею при падении



В Ростове мужчина погиб, упав с парапета и сломав шею. Происшествие случилось вечером 15 июня на одном из пляжей в Советском районе города, сообщает издание DonDay.ru.



32-летний мужчина отдыхал с друзьями на пляже. Пострадавший перебрал со спиртным, у него нарушилась координация движений, и он упал с парапета, на котором сидел.



Однако мужчина не вставал. Ставшие случайными свидетелями происшествия люди вызвали бригаду медиков. Но им лишь оставалось констатировать смерть ростовчанина.



По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате перелома шейных позвонков. Точную причину гибели установят в ходе проверки.