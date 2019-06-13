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В Ростове мужчина скончался, сломав шею при падении

В Ростове мужчина скончался, сломав шею при падении
В Ростове мужчина погиб, упав с парапета и сломав шею. Происшествие случилось вечером 15 июня на одном из пляжей в Советском районе города, сообщает издание DonDay.ru.

32-летний мужчина отдыхал с друзьями на пляже. Пострадавший перебрал со спиртным, у него нарушилась координация движений, и он упал с парапета, на котором сидел.

Однако мужчина не вставал. Ставшие случайными свидетелями происшествия люди вызвали бригаду медиков. Но им лишь оставалось констатировать смерть ростовчанина.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате перелома шейных позвонков. Точную причину гибели установят в ходе проверки.

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