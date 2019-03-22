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В Ростовской области посреди улицы скончался мужчина

В Ростовской области посреди улицы скончался мужчина
В Ростовской области посреди улицы скончался мужчина. Трагедия произошла 25 марта на улице Ленина в Сальске, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Он едва не упал прямо на тротуаре. Его заметили и поддержали прохожие. Люди сразу же вызвали скорую помощь.

Однако к моменту приезда врачей несчастный уже перестал подавать признаки жизни. Медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, к ней мог привести оторвавшийся тромб.

Издание отмечает, что настоящую причину смерти установят в ходе проверки.

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