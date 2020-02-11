В центре Ростова мужчина упал с высокого парапета: понадобилась помощь медиков



В Ростове-на-Дону мужчина упал с высокого парапета. Происшествие случилось около 19 часов 13 февраля.



Как стало известно Rostov.ru, пострадавший сидел на бетонном уступе над лестницей, ведущей в подземный переход на пересечении проспекта Будённовского и улицы Московской. Он был пьян и в какой-то момент сорвался с парапета и упал на ступеньки. Самостоятельно подняться пострадавший не смог, прохожие помогли ему ровно лечь, подложив под голову картонку. Они сразу вызвали скорую помощь.



Медики в ходе первичного осмотра не обнаружили у мужчины серьёзных повреждений. Они посадили его в реанимобиль и доставили в больницу.