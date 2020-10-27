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В Ростове мужчина, насмерть сбивший пешехода, избежал наказания

В Ростове мужчина, насмерть сбивший пешехода, избежал наказания
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении мужчины, насмерть сбившего пешехода. Владимир К. (прим. - имя изменено) обвинялся по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 14 декабря 2017 года. Двигаясь по проспекту 40-летия Победы, Владимир за рулем автомобиля вдвое превысил допустимую скорость движения и сбил женщину, которая шла по переходу.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, в числе которых - переломы ребер, поясничного позвонка, обеих костей левой голени, а также травма груди, черепно-мозговая травма и ушиб легких. Из-за травм у женщины развились травматический шок, остеомиелит, двусторонняя пневмония, отек головного мозга. В результате пострадавшая женщина скончалась.

В ходе судебного заседания обвинительная сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Владимира. Родственники пострадавшей примирились с подсудимым, который возместил нанесенный ущерб.

- Суд постановил прекратить уголовное дело и преследование в отношении обвиняемого, - добавили в ведомстве.

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