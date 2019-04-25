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В Ростове молодой человек пропал после встречи с друзьями

В Ростове молодой человек пропал после встречи с друзьями
После встречи с друзьями в Ростове пропал 24-летний парень. Марк Чуприн не выходит на связь с 25 апреля.

Как рассказал друг Марка Александр, они вместе ездят на работу и обратно. В день исчезновения мужчина подвез Марка домой. Чуть позже он видел молодого человека в компании незнакомых ему парней. Молодые люди общались и пили спиртные напитки.

На следующее утро, когда Александр приехал за другом, к месту встречи Марк не пришел. Тогда приятель приехал к нему домой, но там его тоже не оказалось.

Вот уже вторые сутки идут поиски Марка. Родственники обзвонили все морги и отделения полиции. Теперь они просят помощи у неравнодушных горожан.

На вид Марку - 24-25 лет, рост - 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы русые. В день исчезновения он был одет в брюки, футболку, куртку синего цвета. На ногах у него были кроссовки, а с собой - кепка.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Марка Чуприна, позвоните по номеру: 8-938-125-56-10 (отец Марка).

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