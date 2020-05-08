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В Ростове молодая мать жестоко избила своего полуторагодовалого сына

В Ростове молодая мать жестоко избила своего полуторагодовалого сына
В Ростове задержана 23-летняя девушка, обвиняемая в жестоком избиении своего маленького сына.

По версии следствия, 7 мая ростовчанка избила полуторагодовалого малыша бутылочкой для кормления. Затем она стала наносить удары по голове и телу ребёнка руками и ногами. В этот момент девушка была пьяна.

Когда через время мальчик почувствовал себя плохо, мать вызвала ему скорую помощь. Малыша госпитализировали с множественными травмами.
- Телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. – В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемая жила с ребёнком одна. В настоящее время малыш находится в больнице. Его мать суд поместил под стражу.

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