В Ростове молодая мать жестоко избила своего полуторагодовалого сына

В Ростове задержана 23-летняя девушка, обвиняемая в жестоком избиении своего маленького сына.По версии следствия, 7 мая ростовчанка избила полуторагодовалого малыша бутылочкой для кормления. Затем она стала наносить удары по голове и телу ребёнка руками и ногами. В этот момент девушка была пьяна.Когда через время мальчик почувствовал себя плохо, мать вызвала ему скорую помощь. Малыша госпитализировали с множественными травмами.Известно, что подозреваемая жила с ребёнком одна. В настоящее время малыш находится в больнице. Его мать суд поместил под стражу.