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Отчим избил двухлетнего мальчика в Ростовской области: ребёнок госпитализирован

Отчим избил двухлетнего мальчика в Ростовской области: ребёнок госпитализирован

В Ростовской области 26-летний житель Целинского района подозревается в жестоком избиении 2-летнего сына своей сожительницы.

Как полагает следствие, с 15 по 17 августа подозреваемый периодически с силой толкал в спину мальчика. Ребёнок ударялся головой и телом о мебель. В результате малыш получил множественные травмы. Эксперты квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни ребёнка.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время мальчик находится в больнице, а его отчим заключён под стражу. Во время допроса задержанный пояснил, что издевался над ребёнком из личной неприязни.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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