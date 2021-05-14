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В Ростове мальчик пострадал, выпав из окна школы

В Ростове мальчик пострадал, выпав из окна школы
В донской столице ребенок получил травмы, выпав из окна школы на четвертом этаже. ЧП случилось вечером 17 мая в учебном заведении на улице Коммунаров, 34.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, несовершеннолетний получил множественные травмы. Школьнику вызвали бригаду врачей, которые в тяжелом состоянии доставили его в детскую областную больницу.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевых костей и закрытые переломы обеих голеней. При каких обстоятельствах школьник выпал из окна, разберутся правоохранители.

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