В Ростове мальчик пострадал, выпав из окна школы
В донской столице ребенок получил травмы, выпав из окна школы на четвертом этаже. ЧП случилось вечером 17 мая в учебном заведении на улице Коммунаров, 34.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, несовершеннолетний получил множественные травмы. Школьнику вызвали бригаду врачей, которые в тяжелом состоянии доставили его в детскую областную больницу.
У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевых костей и закрытые переломы обеих голеней. При каких обстоятельствах школьник выпал из окна, разберутся правоохранители.