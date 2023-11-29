В Ростовской области фура превратилась в груду железа после ДТП

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В Ростовской области фуру разворотило после аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 ноября в Каменском районе.Как сообщают очевидцы, в районе реки Лихой столкнулись грузовик и автомобиль марки «Лада». После столкновения большегруз заехал на барьерное ограждение. В результате транспортной аварии грузовик превратился в груду металла. У легковушки повредилась кабина и треснуло лобовое стекло.К счастью, в ДТП никто не пострадал.- Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщают в УГИБДД по Ростовской области