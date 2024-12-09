Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В многоэтажном доме на 9-м этаже загорелась квартира в Ростове

В многоэтажном доме на 9-м этаже загорелась квартира в Ростове
В Ростове на 9-м этаже загорелась квартира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. 

Инцидент произошёл около семи часов вечера на улице Вятской, в доме № 41. На верхнем этаже загорелась квартира. Огонь быстро распространился на площади около 40 квадратных метров.

К счастью, соседи оперативно вызвали пожарных. Пожарные прибыли на место и спасли из огня трёх человек. К восьми часам вечера пожар был локализован.

Причины возгорания и информация о пострадавших уточняются.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.