В многоэтажном доме на 9-м этаже загорелась квартира в Ростове

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В Ростове на 9-м этаже загорелась квартира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Инцидент произошёл около семи часов вечера на улице Вятской, в доме № 41. На верхнем этаже загорелась квартира. Огонь быстро распространился на площади около 40 квадратных метров.К счастью, соседи оперативно вызвали пожарных. Пожарные прибыли на место и спасли из огня трёх человек. К восьми часам вечера пожар был локализован.Причины возгорания и информация о пострадавших уточняются.