Грузовик протаранил легковушку и вылетел в кювет на Северном обходе Ростова

Фото: ростов.ру

В Ростовской области на Северном обходе случилось жуткое ДТП. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях 2 декабря.По информации, полученной от очевидцев, на дороге произошло столкновение между грузовым автомобилем и легковым автомобилем марки «Лада Приора», окрашенным в белый цвет. В результате столкновения передняя часть легкового автомобиля была сильно повреждена и превратилась в груду металла. Грузовик отбросило на обочину.Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля погиб. На месте аварии работают сотрудники пожарной службы и бригады скорой помощи.На данный момент официальные комментарии от соответствующих органов отсутствуют.