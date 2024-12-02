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Грузовик протаранил легковушку и вылетел в кювет на Северном обходе Ростова

Грузовик протаранил легковушку и вылетел в кювет на Северном обходе Ростова
В Ростовской области на Северном обходе случилось жуткое ДТП. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях 2 декабря.

По информации, полученной от очевидцев, на дороге произошло столкновение между грузовым автомобилем и легковым автомобилем марки «Лада Приора», окрашенным в белый цвет. В результате столкновения передняя часть легкового автомобиля была сильно повреждена и превратилась в груду металла. Грузовик отбросило на обочину.

Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля погиб. На месте аварии работают сотрудники пожарной службы и бригады скорой помощи.

На данный момент официальные комментарии от соответствующих органов отсутствуют.
Фото: ростов.ру
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