В Ростове грабитель украл у женщины сумку с 800 тысячами рублей



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В Ворошиловском районе неизвестный мужчина ограбил местную жительницу. Нападение произошло 21 октября на проспекте Королева.



По предварительным данным, грабитель подошёл к женщине в подъезде. Угрожая ей ножом, он заставил отдать ему сумку. В ней находилась крупная сумма денег, а именно – 800 тысяч рублей. Кроме того, в сумке лежали ключи от машины и паспорт.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что пострадавшая написала заявление в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведётся розыск грабителя.