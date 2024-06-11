В Ростове гигантское дерево повредило крышу частного дома

Фото: Благоустройство

В Ростове дерево повредило крышу частного дома. Снимки с места горожане опубликовали на сайте Благоустройства.Как сообщили местные жители, инцидент случился 9 июня на улице 24-я Линия, 18. У столетнего растения обломился ствол, оно упало прямо на дом. От удара дерево повредило крышу постройки.- При сильном ветре дерево может упасть во двор и этим угрожает жизням жильцов. Сразу же был осуществлен звонок по номеру: 112. Приехавшие работники сказали, что на такие масштабы у них техники нет, и уехали, - рассказали горожане.Растение рухнуло прямо на газовую трубу. В любой момент оно может стать причиной ЧП. Чтобы на участке никто не пострадал, горожане просят в ближайшее время убрать дерево.Не исключено, что причиной обрушения стал сильный ветер. Ранее на Ростов обрушились дожди с градом. Ветер усилился до 20-22 метров в секунду.