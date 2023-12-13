В Ростове в районе Роствертола упавшее дерево повредило две легковушки

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Упавшее в районе Роствертола дерево повредило две легковушки. Кадры с места очевидцы опубликовали в соцсетях 13 декабря.По словам очевидцев, огромное дерево рухнуло на улице Новаторов, 5. На снимках видно, что машины получили механические повреждения. У одной из них повредило фары, у второй смяло крышу авто, стекло треснуло. Кроме того, дерево поломало передние зеркала.Дерево упало из-за непогоды в Ростове. Накануне порывы воздушных масс достигли 20 метров в секунду. Ветер нарушил работу электроснабжения почти в сотне домов из-за оборванных проводов.Напомним, аналогичные случаи наблюдались на протяжении двух дней, 11 и 12 декабря. Ранее обледеневшее дерево рухнуло на припаркованную машину в районе ЦГБ.