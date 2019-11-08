В Ростове двое мужчин шантажировали своих жертв интимными фото



В Ростове задержали двоих подозреваемых в разбойных нападениях. Потерпевших налётчики шантажировали интимными фото.



Злоумышленники искали своих жертв на сайтах знакомств. Вступая в переписку, они втирались к ним в доверие, после чего просили прислать интимные фото. Заполучив компрометирующие снимки, негодяи начинали шантажировать их владельцев. Подозреваемые требовали деньги, в противном случае обещали выложить фотографии в Интернет. Когда жертва соглашалась заплатить, они назначали встречу.



На улице один из злоумышленников держал жертву, а второй избивал и забирал деньги и ценные вещи.

- Чтобы потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, задержанные угрожали тем, что личную переписку и интимные фотографии распространят в сети интернет и близкому кругу лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Таким образом налётчики избили и ограбили двух ростовчан. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленники заключены под стражу.