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В Ростове двое мужчин шантажировали своих жертв интимными фото

В Ростове двое мужчин шантажировали своих жертв интимными фото
В Ростове задержали двоих подозреваемых в разбойных нападениях. Потерпевших налётчики шантажировали интимными фото.

Злоумышленники искали своих жертв на сайтах знакомств. Вступая в переписку, они втирались к ним в доверие, после чего просили прислать интимные фото. Заполучив компрометирующие снимки, негодяи начинали шантажировать их владельцев. Подозреваемые требовали деньги, в противном случае обещали выложить фотографии в Интернет. Когда жертва соглашалась заплатить, они назначали встречу.

На улице один из злоумышленников держал жертву, а второй избивал и забирал деньги и ценные вещи.
- Чтобы потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, задержанные угрожали тем, что личную переписку и интимные фотографии распространят в сети интернет и близкому кругу лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Таким образом налётчики избили и ограбили двух ростовчан. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленники заключены под стражу.

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