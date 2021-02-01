В Ростове будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве пожилой женщины
В донской столице перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины. 3 февраля прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и разбойном нападении.
Происшествие случилось в феврале 2020 года на улице Штахановского. Ростовчанин узнал, что у подруги его бабушки есть круглая сумма. Окрыленный жаждой наживы, он залез к ней в квартиру. Мужчина схватил металлическую трость для ходьбы, которой пользовалась престарелая женщина, и начал избивать несчастную старушку. Но этого ему показалось мало. Он взял чайник и нанес женщине множественные удары в область головы. Пенсионерка молила его прекратить избиение, но негодяй и не думал останавливаться. Он взял нож и нанес пожилой женщине не менее 45 ударов по различным частям тела.
В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Когда бабушка перестала подавать признаки жизни, обвиняемый похитил из квартиры 20 тысяч рублей, после чего оставил женщину истекать кровью.
- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.