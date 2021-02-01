В Ростове будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве пожилой женщины

В донской столице перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины. 3 февраля прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и разбойном нападении.Происшествие случилось в феврале 2020 года на улице Штахановского. Ростовчанин узнал, что у подруги его бабушки есть круглая сумма. Окрыленный жаждой наживы, он залез к ней в квартиру. Мужчина схватил металлическую трость для ходьбы, которой пользовалась престарелая женщина, и начал избивать несчастную старушку. Но этого ему показалось мало. Он взял чайник и нанес женщине множественные удары в область головы. Пенсионерка молила его прекратить избиение, но негодяй и не думал останавливаться. Он взял нож и нанес пожилой женщине не менее 45 ударов по различным частям тела.В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Когда бабушка перестала подавать признаки жизни, обвиняемый похитил из квартиры 20 тысяч рублей, после чего оставил женщину истекать кровью.- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.