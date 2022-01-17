Фото: Алексей Бойко.

В Ростове беременная женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Как сообщил источник Rostov.ru, умершую с подтвержденным коронавирусом доставляли из горбольницы №7 в БСМП.Ростовчанка на 38-й неделе беременности поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи направили ее в БСМП, где ей могли оказать многопрофильную помощь.Женщину поместили в автомобиль скорой помощи и отправились в БСМП. Машина была полностью оснащена различным оборудованием для оказания реанимационной помощи Однако спасти женщину не удалось. Она скончалась по дороге в больницу. В БСМП ее доставили в состоянии клинической смерти.В администрации добавили, что во многом неблагоприятный исход был обусловлен крайней тяжестью заболевания. Женщина обратилась за медпомощью слишком поздно.Удалось ли спасти ребенка, пока неизвестно.