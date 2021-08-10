В Таганроге в ДТП с иномаркой пострадали две женщины в машине «скорой»

В Таганроге машина скорой медицинской помощи врезалась в иномарку. ДТП случилось около 11 часов 11 августа.По информации УГИБДД в Ростовской области, мужчина за рулем «скорой» ехал на красный, включив спецсигналы. На пересечение улицы 2-й Советской с Транспортной он врезался в автомобиль «Опель Мокка» под управлением 40-летнего водителя.- В результате пострадала 57-летняя медик и 67-летняя женщина, которую везли в больницу, - добавили в ведомстве. - Больную срочно транспортировали в медучреждение на другой машине скорой помощи.Водитель иномарки, в которую влетела «скорая», разыскивает свидетелей ДТП. Если у вас есть видеозапись с места аварии, сообщите по номеру 8-918-540-48-64.