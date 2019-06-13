В Ростове 91-летний мужчина скончался за рулем легковушки



Пожилой житель Ростова-на-Дону скончался в собственной машине во время поездки. Происшествие случилось в Ростове на улице Авиамоторной 15 июня.



По информации портала DonDay.ru, 91-летний ростовчанин ехал по улице на своем ВАЗ-2104. В какой-то момент во время поездки водителю стало плохо и он потерял сознание. Вместе с остановкой транспорта остановилась и жизнь пенсионера. Прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть.



Что стало истинной причиной смерти горожанина, неизвестно. По предварительной информации, у него остановилось сердце.