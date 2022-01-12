В Ростове 69-летняя женщина погибла под колесами грузовика

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель фуры насмерть сбил 69-летнюю женщину. Трагедия произошла на улице 40 лет Победы в Пролетарском районе города 14 января около десяти часов утра.Предварительно известно, что 36-летний водитель КамАЗа сбил пенсионерку на пешеходном переходе около дома № 288 «а». Он не уступил ей дорогу и наехал на нее. К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой помощи.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.