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В Ростове 69-летняя женщина погибла под колесами грузовика

В Ростове 69-летняя женщина погибла под колесами грузовика

В Ростове-на-Дону водитель фуры насмерть сбил 69-летнюю женщину. Трагедия произошла на улице 40 лет Победы в Пролетарском районе города 14 января около десяти часов утра.

Предварительно известно, что 36-летний водитель КамАЗа сбил пенсионерку на пешеходном переходе около дома № 288 «а». Он не уступил ей дорогу и наехал на нее. К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой помощи.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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