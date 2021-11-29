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В Ростове 52-летний мужчина на иномарке сбил на «зебре» женщину

В Ростове 52-летний мужчина на иномарке сбил на «зебре» женщину

В Ростове 52-летний водитель «Ниссана Теана» сбил на пешеходном переходе женщину. ДТП случилось 1 декабря на улице Троллейбусной.

По предварительной информации, около семи часов утра мужчина на иномарке двигался по улице Троллейбусной со стороны улицы Курчатова. На пешеходном переходе около дома № 8 появилась женщина. Водитель «Ниссана» не смог вовремя затормозить и наехал на нее. В результате аварии пострадавшую с травмами доставили в больницу.

УГИБДД по Ростовской области сообщает, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Фото: rostov.ru
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