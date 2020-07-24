В Ростове 50-летнего мужчину подозревают в краже 11 велосипедов

В Ростове задержали 50-летнего «заядлого велосипедиста». Мужчину подозревают в краже 11 велосипедов.Ценитель двухколесных транспортных средств попался, когда с заявлением в полицию пришла жительница Первомайского района и сообщила о краже двух велосипедов. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый, снимая крепления кусачками, вывез с лестничных клеток многокрартирных домов еще девять транспортных средств.Украденное частично вернули владельцам. Угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.