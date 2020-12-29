В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками

В Ростовской области годовалый малыш пострадал в аварии с двумя иномарками. ДТП случилось вечером 30 декабря.По предварительной информации, 42-летний водитель «Ситроена» ехал по трассе Ростов - Таганрог. В районе 51-го километра он потерял сознание. Машину вынесло на встречную полосу, по которой в тот момент мчался «Хендай», за рулем которого находился 34-летний мужчина.- В результате аварии годовалого ребенка-пассажира «Хендай» с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.