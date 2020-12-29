Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками

В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками
В Ростовской области годовалый малыш пострадал в аварии с двумя иномарками. ДТП случилось вечером 30 декабря.

По предварительной информации, 42-летний водитель «Ситроена» ехал по трассе Ростов - Таганрог. В районе 51-го километра он потерял сознание. Машину вынесло на встречную полосу, по которой в тот момент мчался «Хендай», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- В результате аварии годовалого ребенка-пассажира «Хендай» с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.