В Ростове 35-летний мужчина пострадал в ДТП с двумя «ГАЗелями»

В Ростове 35-летний мужчина попал в больницу после аварии с двумя «ГАЗелями». ДТП случилось вечером 26 августа на улице Текучева.Около 21 часа автомобилист за рулем «ГАЗ-330210» ехал от переулка Халтуринского к Гвардейскому. В районе дома № 192А на Текучева он не справился с управлением. Авто врезалось в стоящий на краю дороги «ГАЗ-330202» под управлением 42-летнего мужчины. От сильного удара припаркованную машину отбросило на металлический забор одного из частных домов.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 35-летний мужчина получил травмы. Прибывшие медики доставили его в БСМП № 2.