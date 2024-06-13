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В Ростове 10-летняя школьница разбилась насмерть, выпав из автобуса

В Ростове 10-летняя школьница разбилась насмерть, выпав из автобуса
В центре Ростова погибла 10-летняя пассажирка автобуса. Страшная трагедия случилась в мае.

Девочка ехала на общественном транспорте по Буденновскому проспекту. Школьница стояла рядом с выходом. В какой-то момент двери автобуса распахнулись. Ребенок выпал из салона прямо на проезжую часть.

Пассажирка сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СКР, по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото: Rostov.ru.
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