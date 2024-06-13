В Ростове 10-летняя школьница разбилась насмерть, выпав из автобуса

Фото: Rostov.ru.

В центре Ростова погибла 10-летняя пассажирка автобуса. Страшная трагедия случилась в мае.Девочка ехала на общественном транспорте по Буденновскому проспекту. Школьница стояла рядом с выходом. В какой-то момент двери автобуса распахнулись. Ребенок выпал из салона прямо на проезжую часть.Пассажирка сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.Как сообщили в СУ СКР, по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.