В Ростове пассажирка автобуса пострадала в массовом ДТП

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В Ростове-на-Дону 83-летняя пассажирка автобуса пострадала в массовой аварии. ДТП произошло около десяти утра 8 февраля на проспекте Михаила Нагибина. Об этом сообщают в УГИБДД по Ростовской области.Предварительно известно, что в салоне пассажирского автобуса на момент аварии находились пятнадцать человек. 40-летний водитель «НефАЗ-5299» не выдержал безопасную дистанцию в потоке машин и врезался в «девяносто девятую». Легковушку, за рулем которой был 33-летний мужчина, отбросило на автомобиль «Мазда». Иномаркой управлял 18-летний парень.В ДТП пострадала пенсионерка, которая находилась в автобусе. Ее с травмами доставили в больницу.