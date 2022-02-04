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В Ростове пассажирка автобуса пострадала в массовом ДТП

В Ростове пассажирка автобуса пострадала в массовом ДТП

В Ростове-на-Дону 83-летняя пассажирка автобуса пострадала в массовой аварии. ДТП произошло около десяти утра 8 февраля на проспекте Михаила Нагибина. Об этом сообщают в УГИБДД по Ростовской области.

Предварительно известно, что в салоне пассажирского автобуса на момент аварии находились пятнадцать человек. 40-летний водитель «НефАЗ-5299» не выдержал безопасную дистанцию в потоке машин и врезался в «девяносто девятую». Легковушку, за рулем которой был 33-летний мужчина, отбросило на автомобиль «Мазда». Иномаркой управлял 18-летний парень.

В ДТП пострадала пенсионерка, которая находилась в автобусе. Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: Яндекс.Новости
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