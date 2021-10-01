В Платове экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Крым

В международном аэропорту Ростова-на-Дону Платов экстренно сел самолет авиакомпании S7 Airlines (Сибирь). Происшествие случилось утром 3 октября, сообщает Южная транспортная прокуратура.Воздушное судно направлялось из Москвы (Домодедово) в Симферополь. В небе оказалось, что его двигатель неисправен, поэтому самолет пришлось посадить в ближайшем аэропорту.На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. К счастью, все они остались целы.Волго-Донская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требования законодательства о правах пассажиров и безопасности полетов.