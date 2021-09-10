Отказал двигатель: самолет, летевший в Ростов, вернулся в Екатеринбург
Самолет Екатеринбург - Ростов вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. ЧП случилось 14 сентября.
Около 15:30 воздушное судно авиакомпании Nord Star поднялось в небо. Однако вскоре пилотам пришлось вернуться в Екатеринбург и посадить самолет.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, у судна, выполнявшего рейс Y7-917, отказал левый двигатель.
На борту самолета находились 103 пассажира, среди которых - трое детей и шесть членов экипажа. Посадка в аэропорту Кольцово прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.