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Самолёт Москва — Ростов экстренно приземлился в Платове из-за отказавшего двигателя

Самолёт Москва — Ростов экстренно приземлился в Платове из-за отказавшего двигателя
В ростовской аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт. Инцидент произошёл 29 июня.

Airbus-320 компании «S7» летел из Москвы в донскую столицу. Неожиданно в воздухе у него отказал левый двигатель. Экипаж запросил экстренную посадку и благополучно приземлился в Платове.
- В данный момент проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полётов, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре. - Ход и результаты проверки находятся на контроле специалистов.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причины технической поломки выясняются.

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