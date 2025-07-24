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В Новошахтинске загорелся торговый центр

В Новошахтинске загорелся торговый центр
В Новошахтинске 24 июля загорелся торговый центр на улице Ленина. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 46 спасателей и 14 единиц техники. По информации ГУ МЧС Ростовской области, в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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