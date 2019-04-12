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В Новочеркасске при столкновении иномарок пострадал 21-летний пассажир

В Новочеркасске при столкновении иномарок пострадал 21-летний пассажир

В Ростовской области в результате ДТП пострадал 21-летний пассажир. ДТП произошло в Новочеркасске 15 апреля.

В районе дома №30 по проспекту Баклановскому столкнулись «Ауди» и «Мазда». По предварительным данным, 33-летний водитель «Мазды», поворачивая налево, не уступил дорогу «Ауди». От удара «Мазду» отбросило на столб с указателем.
- В результате аварии пострадал 21-летний пассажир «Ауди», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Молодого человека с различными травмами доставили в больницу.

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