В Новочеркасске при столкновении иномарок пострадал 21-летний пассажир





В Ростовской области в результате ДТП пострадал 21-летний пассажир. ДТП произошло в Новочеркасске 15 апреля.



В районе дома №30 по проспекту Баклановскому столкнулись «Ауди» и «Мазда». По предварительным данным, 33-летний водитель «Мазды», поворачивая налево, не уступил дорогу «Ауди». От удара «Мазду» отбросило на столб с указателем.

- В результате аварии пострадал 21-летний пассажир «Ауди», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Молодого человека с различными травмами доставили в больницу.